Депутаты Госдумы начали «бороться» за медаль для тех, кто развивает экономику РФ

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Динар Гильмутдинов предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

По словам авторов инициативы, они получают обращения с просьбой создать дополнительные меры поощрения сотрудников, которые работают в системообразующих отраслях экономики страны. Депутаты предлагают награждать их медалью ордена «За доблестный труд», по аналогии с существующей системой награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Как отмечается, существующий орден «За доблестный труд» получить можно, только если граждане уже были награждены другой наградой за большие заслуги в трудовой деятельности, а это осложняет процесс его получения. А медаль ордена «За доблестный труд» поощрит большее число трудящихся и повысит престиж их работы.

«Люди работают сутками, вносят свой вклад в развитие российской экономики и достижение целей СВО, и заслуживают поощрения. Будем за это бороться», — сказал Колунов.

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