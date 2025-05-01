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Депутаты Госдумы начали «бороться» за медаль для тех, кто развивает экономику РФ

В Госдуме предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд»
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Фотослужба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Динар Гильмутдинов предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

По словам авторов инициативы, они получают обращения с просьбой создать дополнительные меры поощрения сотрудников, которые работают в системообразующих отраслях экономики страны. Депутаты предлагают награждать их медалью ордена «За доблестный труд», по аналогии с существующей системой награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Как отмечается, существующий орден «За доблестный труд» получить можно, только если граждане уже были награждены другой наградой за большие заслуги в трудовой деятельности, а это осложняет процесс его получения. А медаль ордена «За доблестный труд» поощрит большее число трудящихся и повысит престиж их работы.

«Люди работают сутками, вносят свой вклад в развитие российской экономики и достижение целей СВО, и заслуживают поощрения. Будем за это бороться», — сказал Колунов.

6 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил журналистку и главреда RT и «России сегодня» Маргариту Симоньян церковным орденом княгини Ольги. По его мнению, работа журналистки в качестве главного редактора является примером «высочайшего профессионализма».

Ранее Семенович после критики заявила, что заслужила награду от Путина.

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