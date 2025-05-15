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Бывшего главу Корпорации развития Курской области этапировали в Москву

Экс-главу Корпорации развития Курской области Лукина этапировали в Москву
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АО «Корпорация развития Курской области»

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей экс-главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину, обвиняемому в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ходатайства защиты о смягчении меры пресечения, включая домашний арест, отклонены, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Лукина этапировали в столицу для следственных действий. Суд, рассмотрев материалы дела, оставил его в СИЗО до завершения расследования. Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения, ссылаясь на отсутствие рисков побега, но суд счел доводы недостаточными.

Генерального директора компании Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее Хинштейн возмутился уровнем коррупции в Курской области.

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