На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не оставлять лазеек»: в Госдуме против смягчения закона для преступников-жертв террористов

Депутат Боярский: преступления жертв мошенников нельзя оставлять безнаказанными
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Смягчать законодательство для тех, кто совершает преступления по указке мошенников, недопустимо, поскольку оставлять лазейки для террористов нельзя. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«В данном случае речь идет о реальном содействии экстремизму под воздействием не мошенников, а настоящих террористов. Если сегодня человек допускает мысль о поджоге банкомата, можем ли мы быть уверены в том, что следующим шагом не станет теракт в отношении детского сада? Такая деятельность — это, безусловно, тяжкое преступление, и мы не можем оставить его безнаказанным. Кроме того, каждый отдельный случай рассматривает суд, который в рамках процесса принимает решение об отягчающих и смягчающих обстоятельствах, если они есть. На мой взгляд, сейчас недопустимо говорить о переквалификации таких дел в менее тяжкие. Мы не должны оставлять лазеек для террористов», — считает он.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что после окончания военной операции на Украине в России можно было бы провести амнистию для граждан, которые получили сроки по террористическим статьям за преступления, совершенные по указке мошенников.

В январе суд в Санкт-Петербурге приговорил 76-летнюю пенсионерку к 10 годам лишения свободы по статье о теракте. Женщина больше месяца общалась с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников банков и российских спецслужб. За это время на пенсионерку оформили кредиты, а потом она перевела мошенникам более полумиллиона рублей. В ноябре 2023 года фальшивый «сотрудник ФСБ» убедил петербурженку бросить «коктейль Молотова» в военкомат на набережной Фонтанки, она попала в стоявший рядом автомобиль – у него сгорела рамка около лобового стекла.

Ранее мошенники обманули народную артистку России Васильеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами