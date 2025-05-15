«Не оставлять лазеек»: в Госдуме против смягчения закона для преступников-жертв террористов

Смягчать законодательство для тех, кто совершает преступления по указке мошенников, недопустимо, поскольку оставлять лазейки для террористов нельзя. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«В данном случае речь идет о реальном содействии экстремизму под воздействием не мошенников, а настоящих террористов. Если сегодня человек допускает мысль о поджоге банкомата, можем ли мы быть уверены в том, что следующим шагом не станет теракт в отношении детского сада? Такая деятельность — это, безусловно, тяжкое преступление, и мы не можем оставить его безнаказанным. Кроме того, каждый отдельный случай рассматривает суд, который в рамках процесса принимает решение об отягчающих и смягчающих обстоятельствах, если они есть. На мой взгляд, сейчас недопустимо говорить о переквалификации таких дел в менее тяжкие. Мы не должны оставлять лазеек для террористов», — считает он.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что после окончания военной операции на Украине в России можно было бы провести амнистию для граждан, которые получили сроки по террористическим статьям за преступления, совершенные по указке мошенников.

В январе суд в Санкт-Петербурге приговорил 76-летнюю пенсионерку к 10 годам лишения свободы по статье о теракте. Женщина больше месяца общалась с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников банков и российских спецслужб. За это время на пенсионерку оформили кредиты, а потом она перевела мошенникам более полумиллиона рублей. В ноябре 2023 года фальшивый «сотрудник ФСБ» убедил петербурженку бросить «коктейль Молотова» в военкомат на набережной Фонтанки, она попала в стоявший рядом автомобиль – у него сгорела рамка около лобового стекла.

Ранее мошенники обманули народную артистку России Васильеву.