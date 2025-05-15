Мошенники обманули народную артистку России Васильеву

Мошенники выманили 215 тыс. рублей у народной артистки России, актрисы петербургского Театра музыкальной комедии Веры Васильевой. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, неизвестный под видом ее бывшего работодателя убедил ее, что по месту ее прошлой работы прошла проверка, в ходе которой выявили, что артистка незаконно получает зарплату. Он сообщил, что из-за этого ей заинтересовались «сотрудники ФСБ». После этого якобы полицейский заявил, что на нее завели уголовное дело по причине финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«После Васильева разговаривала с неким Ильей, представившимся куратором «операции». Мошенник сумел окончательно убедить пенсионерку, чтобы та перевела все сбережения на «безопасный счет», — отметили в сообщении.

Артистка перевела мошенникам сбережения, но через некоторое время поняла, что ее обманули.

Telegram-канал «Конкретно.ру» до этого сообщал, что в Петербурге 84-летняя блокадница поверила аферистам и лишилась сбережений. С пожилой жительницей Фрунзенского района связался неизвестный, представившийся «сотрудником ФСБ». Злоумышленник убедил пенсионерку передать накопленные средства курьеру для зачисления на «безопасный счет» под предлогом якобы заботы о сбережениях.

Ранее сообщалось, что россиянка пыталась поменять счетчики и лишилась 30 млн рублей.