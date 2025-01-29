В Госдуме сочли справедливым приговор 76-летней пенсионерке, осужденной за терроризм

Депутат Боярский: за терроризм никаких снисхождений ни к полу, ни к возрасту у закона нет

За соучастие в подготовке террористического акта никаких снисхождений ни к полу, ни к возрасту у закона быть не может, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. Так он отреагировал на 10-летний приговор 76-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая отдала все деньги мошенникам, а затем подожгла машину у военкомата по их указанию.

«Если мы отталкиваемся от приговора в части экстремизма, по сути, то тут нужно, конечно, различать. Как только вы становитесь соучастником подготовки террористического акта, подготовки какого-то экстремистского действия, вы уже не жертва мошенников. Это уже совершенно другая ответственность и совершенно другое отношение правосудия. Да, от мошеннических действий мы обязаны защищать человека всеми доступными методами: просвещением, техническими средствами. Банковское сообщество должно включиться, сотовые операторы. СМИ проводят большую разъяснительную кампанию. Потому что по принципу «предупрежден — вооружен» это лучше всего работает. Но тут же речь уже идет об осознанных действиях, которые могли привести к гибели людей. Сегодня машина, завтра мост, послезавтра – дом. Так что тут никаких снисхождений ни к полу, ни к возрасту, ни к другим каким-то критериям у закона быть не может. Хотя, как мне кажется, учитывая, что по этой статье уже усилили ответственность, то учли возраст и не дали высшую меру – пожизненное заключение, которая могла бы быть в этой части», — сказал Боярский.

Депутат призвал россиян ни при каких обстоятельствах не совершать общественно опасные деяния «под диктовку бог знает кого» – «потому что ответственность будет неизбежна».

28 января 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил 76-летнюю Галину Иванову к 10 годам лишения свободы по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

В 2023 году пенсионерка больше месяца общалась с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников банков и российских спецслужб. За это время на пенсионерку оформили кредиты, а после она перевела мошенникам более полумиллиона рублей. В ноябре 2023 года «сотрудник ФСБ» убедил петербурженку бросить «коктейль Молотова» в военкомат на набережной Фонтанки, она попала в стоявший рядом автомобиль. У машины сгорела рамка около лобового стекла.

Пенсионерка просила не лишать ее свободы из-за болезней — также она возместила ущерб и раскаялась, пишет Telegram-канал Baza. Несмотря на это, cуд признал женщину виновной в совершении террористического акта и назначил ей 10 лет колонии.

Статья 205 УК РФ может предусматривать наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Мера не применяется к женщинам, несовершеннолетним и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65 лет.

Ранее советский разведчик стал жертвой телефонных мошенников.