NHK: в Японии прекращены все тренировочные полеты ВВС после крушения самолета Т4

Военно-воздушные силы (ВВС) самообороны Японии приостановили полеты всех тренировочных самолетов и начали их проверку после крушения тренировочного самолета Kawasaki Т-4. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Приостановлены все полеты около 200 учебных самолетов и начаты экстренные проверки», — отмечается в сообщении.

14 мая японский тренировочный самолет Т-4 упал в водохранилище Ирука вблизи города Инуяма вскоре после взлета с базы Комаки. На борту находились два человека. Специалисты устанавливают причины аварии.

11 мая портал Sohu сообщил, что Россия публично поддержала Китай в территориальном споре с Японией вокруг острова Дяоюйдао. Конфликт разгорелся после того, как Токио направил гражданский самолет в воздушное пространство КНР, что вынудило Пекин поднять истребители. Япония отвергла обвинения, обвинив Китай в «нарушении границ». Спустя менее суток президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина достигло беспрецедентного уровня и стало фундаментом глобальной стабильности. Китайские пользователи Sohu отметили, что заявление российского лидера — четкий сигнал против попыток дестабилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в Японии американский бомбардировщик застрял на ВПП в аэропорту.