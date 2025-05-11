Китайцы отметили реакцию Москвы на провокацию Японии у острова Дяоюйдао

Россия публично поддержала Китай в территориальном споре с Японией вокруг острова Дяоюйдао. Президент Владимир Путин заявил о стратегической важности российско-китайских отношений спустя сутки после инцидента с перехватом японского самолета, сообщают пользователи китайского портала Sohu.

Конфликт разгорелся после того, как Токио направил гражданский самолет в воздушное пространство КНР, что вынудило Пекин поднять истребители. Япония отвергла обвинения, обвинив Китай в «нарушении границ». Спустя менее суток Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина достигло беспрецедентного уровня и стало фундаментом глобальной стабильности.

Китайские пользователи Sohu отметили, что заявление российского лидера — четкий сигнал против попыток дестабилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Российско-китайский альянс меняет баланс сил, бросая вызов американо-японскому блоку», — пишут комментаторы.

6 апреля морская полиция Китая вытеснила японское судно из акватории спорного архипелага Дяоюйдао.

Ранее в МИД Китая высказались о попытке вбить клин между Пекином и Москвой.