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В Китае оценили реакцию России на инцидент с японским самолетом

Китайцы отметили реакцию Москвы на провокацию Японии у острова Дяоюйдао
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия публично поддержала Китай в территориальном споре с Японией вокруг острова Дяоюйдао. Президент Владимир Путин заявил о стратегической важности российско-китайских отношений спустя сутки после инцидента с перехватом японского самолета, сообщают пользователи китайского портала Sohu.

Конфликт разгорелся после того, как Токио направил гражданский самолет в воздушное пространство КНР, что вынудило Пекин поднять истребители. Япония отвергла обвинения, обвинив Китай в «нарушении границ». Спустя менее суток Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина достигло беспрецедентного уровня и стало фундаментом глобальной стабильности.

Китайские пользователи Sohu отметили, что заявление российского лидера — четкий сигнал против попыток дестабилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Российско-китайский альянс меняет баланс сил, бросая вызов американо-японскому блоку», — пишут комментаторы.

6 апреля морская полиция Китая вытеснила японское судно из акватории спорного архипелага Дяоюйдао.

Ранее в МИД Китая высказались о попытке вбить клин между Пекином и Москвой.

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