Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии американский бомбардировщик застрял на ВПП в аэропорту

47News: бомбардировщик ВВС США застрял на ВПП в японском аэропорту
close
U.S. Air Force/Global Look Press

В Японии стратегический бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer застрял на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Мисава в префектуре Аомори на севере острова Хонсю. Об этом сообщает телеканал 47News.

Инцидент произошел сразу после 18:00 по местному времени (12:00 мск). Администрации аэропорта пришлось на полтора часа остановить прием и отправку гражданских самолетов. Из-за этого борт из Токио вернулся в пункт отправления. Кроме того, был отменен рейс из Мисавы в японскую столицу. В общей сложности инцидент затронул около 200 пассажиров.

При этом телеканал обнародовал фото, на котором видно, что самолет стоит на ВПП с приставленным трапом. Причина произошедшего не уточняется.

До этого в США заявили о желании получить больше стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США Энтони Коттон отметил, что ВВС нужно 145 новых самолетов.

Ранее в США одним словом описали российский бомбардировщик Ту-160.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами