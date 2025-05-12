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Россиянина оштрафовали за нацистское приветствие

Суд оштрафовал жителя Красноярска за фотографию с нацистским приветствием
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Shutterstock

В Красноярске суд оштрафовал местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на которой он демонстрирует нацистское приветствие. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Мужчина разместил такой снимок на своей странице в соцсети. Данный факт выявили сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Красноярскому краю, которые проводили мониторинг интернета. На красноярца был составлен протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

В суде гражданин сказал, что он не имел никакого злого умысла. По словам мужчины, на фото он «имитировал собой стебель цветка», снимок «нес только доброжелательный посыл» и не связан с нацизмом. Однако суд заявил, что обвиняемый на фотографии стоит с поднятой вверх под углом правой рукой с распрямленной ладонью, что является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов. При этом отдельно инстанция отметила, что версия со стеблем цветка носит «явно надуманный характер».

Мужчину оштрафовали на 1300 рублей. Он обжаловал решение суда, но апелляционная инстанция признала его законным.

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