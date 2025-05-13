Жителя Кемерово наказали за прогулку по парку в образе нациста накануне Дня Победы

В Кемерово мужчину арестовали на семь суток за прогулку в костюме нациста

В Кемерово Заводский районный суд назначил 7 суток административного ареста мужчине, который накануне Дня Победы публично демонстрировал нацистскую символику в одном из городских парков. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

Согласно материалам дела, 8 мая кемеровчанин появился в парке в одежде, вызывавшей ассоциации с формой времен нацистской Германии: он был одет в коричневый пиджак и черные брюки. На левой руке был красный шеврон с синим крестом и белой каймой, а на груди — нагрудный знак в виде орла с расправленными крыльями (аналог Люфтваффе) и железный крест — символ, применявшийся в Третьем рейхе.

Экспертиза подтвердила, что размещение этих знаков на одежде схоже с образами лидеров нацистской Германии, включая Адольфа Гитлера, что вызвало негативную реакцию у посетителей парка.

На суде мужчина признался, что купил атрибутику в интернете и осознавал, что окружающие могут принять ее за нацистскую символику.

Суд признал горожанина виновным в административном правонарушении по статье «Пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Ему назначено наказание в виде семи суток административного ареста с конфискацией всех предметов, признанных символикой (в том числе железного креста, шеврона и знака с орлом).

Ранее в Анапе задержали мужчину из-за татуировок с запрещенной символикой.