В России начали готовить меры против самогонщиков

Росалкогольтабакконтроль совместно с министерством финансов (Минфином) приступил к разработке мер, направленных против популяризации самогонных аппаратов в России. Об этом заявил заместитель главы ведомства Юрий Васильченко, передает ТАСС.

Отмечается, что в качестве таких мер рассматриваются ограничение розничной торговли самогонными аппаратами, а также запрет на дистанционную реализацию этого вида продукции. Васильченко выразил уверенность, что эти действия позволят ужесточить регулирование оборота самогонных аппаратов в стране.

В марте глава Росалкогольтабакконтроля (РАТК) Игорь Алешин призвал навести порядок на рынке самогоноварения, в том числе ввести правило, согласно которому аппараты для изготовления спиртного напитка можно будет реализовать только по паспорту.

Также в конце прошлого года Минздрав РФ сообщил о разработке предложений по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя. В числе мер – ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, а также запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами и их рекламы.

Ранее в Петербурге три человека пострадали во время взрыва самогонного аппарата в квартире.