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В Петербурге три человека пострадали во время взрыва самогонного аппарата в квартире

В Петербурге в квартире взорвался самогонный аппарат
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Shutterstock/FOTODOM

В многоквартирном доме в Петербурге взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Колпино, на улице Братьев Радченко. По данным издания, огонь охватил площадь 26 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

В результате пострадали три человека, всем понадобилась помощь медиков. Один из пострадавших получил ожог 40% тела, помимо этого у него диагностировали отравление продуктами горения. Его состояние медики оценили как тяжелое.

На данный момент в ситуации разбираются следователи.

«По факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося», – сообщается в публикации.

По данным издания, в этой квартире пару лет назад уже тушили пожар. Мать попавшего в больницу с ожогами мужчины курила сигарету, и не потушила ее. В результате огонь охватил квартиру, женщину спасти не удалось.

Ранее в Ленобласти пенсионер получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата.

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