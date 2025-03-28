В России объяснили смысл регулирования рынка самогоноварения

Глава Росалкогольтабакконтроля (РАТК) Игорь Алешин призвал навести порядок на рынке самогоноварения, в том числе ввести правило, согласно которому аппараты для изготовления спиртного напитка можно будет реализовать только по паспорту. Ограничения крайне необходимы, так как специалисты отмечают рост интереса россиян к их покупке, рассказал 360.ru пресс-секретарь РАТК Александр Куликов.

«Изготовленный таким образом алкоголь очень дорогой — себестоимость его производства вдвое выше, чем у водки. Но сколько произведено самогона в домашних условиях оценить практически невозможно», — подчеркнул Куликов.

Он напомнил, что на сегодняшний день в России нет законодательных запретов на изготовление домашних дистиллятов. Затрагивают ограничения лишь их продажу – таким правом обладают только юрлица, получившие соответствующую лицензию.

Проблема состоит в том, что эксперты даже не могут оценить объемы произведенного в домашних условиях самогона, а это способствует алкоголизации населения, подчеркнул эксперт.

Однако, опрошенные изданием специалисты отмечают, что предлагаемые нововведения принципиально ситуацию не изменят. По их мнению, с учетом стоимости самогонных аппаратов, цены на которые достигают 30 тыс. рублей, являются показателем того, что их покупатели вряд ли будут спиваться – это просто одно из «хобби» отдельных людей. Эксперты подчеркивают, что применяют такие аппараты не только для изготовления спиртного, но и для получения эфирных масел.

Напомним, в конце прошлого года Минздрав РФ сообщил о разработке предложений по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя. В числе мер – ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, а также запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами и их рекламы. При этом чуть раньше правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России, главная цель которой – снижение потребления алкоголя и связанных с ним негативных последствий.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о запрете рекламы самогонных аппаратов.