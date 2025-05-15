Суд вынес приговор двум членам ИГ за попытку взорвать здание суда в Пятигорске

Два члена ИГ получили 17 и 18 лет за попытку взорвать здание суда в Пятигорске

Южный окружной военный суд приговорил двух членов «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), которые собирались взорвать здание городского суда Пятигорска в 2024 году, к 17 и 18 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

«10 января 2024 года неустановленный руководитель ИГ и подсудимые решили совершить террористический акт. Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы Мухамаджону Тилоеву 18 лет, Дилшоду Каландарову — 17 лет», — отмечается в сообщении.

17 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 24-летнего уроженца Таджикистана Исроилджона Курбонова, планировавшего поджечь дворец культуры «София» во время выступления Павла Воли в Пятигорске. Концерт был отменен за несколько часов до начала. По данным источника, Курбонов, сторонник ИГ, получил задание через мессенджер Telegram. Он подготовил три «коктейля Молотова», два ножа, топор и саперную лопатку. За неделю до события мужчина сделал фото и видео здания ДК для подготовки теракта.

16 апреля ФСБ провела спецоперацию, в ходе которой задержала подозреваемого и изъяла оружие. Павел Воля позже заявил, что отмена концерта связана с «техническими причинами».

До этого в Краснодарском крае задержали иностранца, который планировал совершить подрыв в административном здании в Новороссийске. Для выполнения своей цели иностранный гражданин 2000 года рождения забрал из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 кг, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее житель Херсонской области получил 18 лет за шпионаж и подготовку к теракту.