В ФСБ заявили, что задержанный на Кубани мужчина готовил взрыв в Новороссийске

ФСБ: задержанный иностранец готовил взрыв в здании в Новороссийске

В Краснодарском крае задержали иностранца, который планировал совершить подрыв в административном здании в Новороссийске. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным спецслужбы, для выполнения своей цели иностранный гражданин 2000 года рождения изъял из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

В службе заявили, что в декабре 2024 года подозреваемый был завербован украинскими спецслужбами для сбора сведений о местах дислокации кораблей Черноморского флота и российских военнослужащих на территории Краснодарского края.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта.

Накануне сотрудники ФСБ задержали 24-летнего уроженца Таджикистана Исроилджона Курбонова, планировавшего поджечь дворец культуры «София» во время выступления Павла Воли в Пятигорске.

Ранее суд вынес приговор стороннику РДК (признан в РФ террористической организацией) из Томской области за подготовку теракта.