Шойгу назвал главные угрозы мировой безопасности

Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от «Исламского государства» (организация запрещена в России) и «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Он отметил, что эти террористические организации быстро приспосабливаются к новым политическим реалиям.

Шойгу отметил, что эффективным средством борьбы с терроризмом является дальнейшая консолидация усилий мирового большинства в деле противодействия его финансированию.

Он также заявил, что страны-члены БРИКС должны выступать против героизации нацистов, а также вместе отстаивать историческую правду.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что руководство Европейского союза не хочет видеть своих чиновников на Параде Победы в российской столице, так как региональному содружеству принадлежит лидерство в возрождении нацизма. Как он сказал, по той же причине Брюссель планирует отправить своих миротворцев в зону украинского кризиса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу высказался об ударах Украины по ГИС «Суджа» и объектам КТК.