Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу назвал главные угрозы мировой безопасности

Шойгу: от ИГ и «Аль-Каиды» исходят самые серьезные вызовы мировой безопасности
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от «Исламского государства» (организация запрещена в России) и «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Он отметил, что эти террористические организации быстро приспосабливаются к новым политическим реалиям.

Шойгу отметил, что эффективным средством борьбы с терроризмом является дальнейшая консолидация усилий мирового большинства в деле противодействия его финансированию.

Он также заявил, что страны-члены БРИКС должны выступать против героизации нацистов, а также вместе отстаивать историческую правду.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что руководство Европейского союза не хочет видеть своих чиновников на Параде Победы в российской столице, так как региональному содружеству принадлежит лидерство в возрождении нацизма. Как он сказал, по той же причине Брюссель планирует отправить своих миротворцев в зону украинского кризиса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу высказался об ударах Украины по ГИС «Суджа» и объектам КТК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами