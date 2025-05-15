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Верховный суд поддержал взыскание с Google в пользу ее российской «дочки»

Верховный суд поддержал взыскание 10 млрд руб. с Google в пользу ее «дочки» в РФ
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IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд РФ не стал пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших незаконным перечисление в адрес американской Google International LLC ее дочерним ООО «Гугл» в 2021 году около 9,5 млрд руб. дивидендов и выплату 500 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд обязал Google вернуть «дочке» почти 10 млрд руб.

Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, судья ВС России Денис Капкаев, изучив поданную в марте кассационную жалобу Google International LLC, не обнаружил оснований, чтобы пересмотреть результаты разбирательства.

До этого арбитражный суд Москвы удовлетворил иск спортивного интернет-издания sports.ru, обязав американскую корпорацию Google и ее дочернюю компанию в России «Гугл» восстановить на всех их облачных сервисах аккаунт, клиентскую запись и мобильное приложение sports.ru. В документе отмечается, что односторонний отказ ООО «Гугл» и Google LLC от исполнения обязательств, вытекающих из соглашения Google Play о распространении программных продуктов, заключенного с ООО «Спортс.ру», признан недействительным.

Ранее Мексика подала в суд на Google.

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