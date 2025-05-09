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Мексика подала в суд на Google

Мексика подала в суд на Google, изменившую название Мексиканского залива
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Depositphotos

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что власти страны подали иск против корпорации Google из-за переименования Мексиканского залива в «Американский» в картографическом сервисе Google Maps. Об этом пишет ТАСС.

На ежедневной пресс-конференции Шейнбаум заявила, что иск находится на рассмотрении. Она подчеркнула, что Мексика добивается соблюдения указа правительства США о переименовании, в котором речь идет только о части залива, относящейся к континентальному шельфу США.

По мнению мексиканской стороны, США не имеют полномочий переименовывать весь залив.

«Они могут называть свою часть территории как угодно. Но часть, соответствующая Мексике, не может быть переименована», — подчеркнула Шейнбаум.

В феврале американская корпорация Apple вслед за компанией Google переименовала Мексиканский залив на Американский в своих картах для пользователей в США.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш.

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