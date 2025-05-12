Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск sports.ru к Google

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск спортивного интернет-издания sports.ru, обязав американскую корпорацию Google и ее дочернюю компанию в России «Гугл» восстановить на всех их облачных сервисах аккаунт, клиентскую запись и мобильное приложение sports.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

В документе отмечается, что односторонний отказ ООО «Гугл» и Google LLC от исполнения обязательств, вытекающих из соглашения Google Play о распространении программных продуктов, заключенного с ООО «Спортс.ру» признан недействительным.

В апреле представитель защиты СМИ, партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян заявил, что суд в Калифорнии может вынести решение в мае по иску компании Google о запрете российским медиа продолжать судебные процессы за рубежом.

По его словам, Alphabet (материнская компания Google) продолжает скрывать от международного инвестиционного сообщества масштаб судебных процессов, возбужденных по искам российских телеканалов.

Ранее Мексика подала в суд на Google.