«Цепями не держат»: курьеров призвали уволиться за отказ доставлять свинину

Россия является светским государством, в котором религиозные убеждения сотрудников тех или иных служб не должны мешать выполнению трудовых обязанностей, отметила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Курьерам-мигрантам, которым религия мешает доставлять россиянам свинину, следует уволиться и найти себе другую работу, подчеркнула она в беседе с НСН.

«Такой курьер должен пойти работать в мусульманскую службу доставки и там соблюдать все религиозные каноны, — считает Лянге. — Никто никого цепями не приковывает, если человеку не нравится работа, он вправе уволиться».

Она напомнила, что в России сегодня действуют четыре основных конфессии, и если каждый религиозный человек будет диктовать работодателю или заказчику условия, исходя из своих убеждений, будет «странно и смешно». Она призвала заранее, на моменте приема сотрудника на работу обговаривать все нюансы, уточняя, что в светской компании никакого разделения по вероисповеданию не будет.

В то же время председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что обсуждать в данном вопросе нечего, а на подобные прецеденты не стоит обращать внимания.

«Для меня как для атеиста эти нюансы не очень понятны и не близки, не стоит обращать на это внимания», — заключил он.

Напомним, 12 мая стало известно, что курьеры в Москве начали отказываться доставлять недозволенные с точки зрения ислама продукты. Речь идет о блюдах, в составе которых значится свинина, которую запрещается употреблять в пищу мусульманам.

На следующий день инцидент прокомментировал муфтий ДУМ Московской области Денис хазрат Мухутдинов, заявив, что отказ курьеров-мусульман доставлять клиентам «харамную» (запрещенную Кораном. — прим. ред.) свинину и другие подобные продукты питания обоснован тем, что такое действие может считаться грехом. Он подчеркнул, что, если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут ее доставлять, передавать, покупать для передачи и так далее.

Ранее в СПЧ отреагировали на ситуацию с отказом курьера доставлять свинину.