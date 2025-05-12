В Москве курьеры стали отказываться от доставки харамных блюд

В Москве курьеры начали отказываться доставлять недозволенные с точки зрения ислама продукты. Об этом сообщило издание «Регнум» в Telegram-канале.

Издание приложило к публикации скриншот, который, предположительно, был сделан клиентом одного из сервисов доставки еды. Там указывается, что курьер отказался доставлять «харамное блюдо», из-за чего ему ищут замену.

На скриншоте также можно увидеть заказ, который отказался забирать курьер. Речь идет о блюде, в составе которого значится свинина. Свинину запрещается употреблять в пищу мусульманам.

7 мая сообщалось, что в Москве курьер регулировал движение автомобилей из-за сломанного светофора.

30 апреля сообщалось, что в Петербурге во время рейдов обнаружили более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов, работающих курьерами. В ходе проверок, которые длились более месяца, правоохранительные органы выявили свыше 1200 курьеров-иностранцев, нарушавших миграционное законодательство. Более 500 нелегалов помещены в центры содержания для последующего выдворения.

Ранее более сотни нелегалов обнаружили во время проверки на подмосковной фабрике.