В СПЧ отреагировали на ситуацию с отказом курьера доставлять свинину

Отказавшегося от доставки свинины курьера нужно уволить с невозможностью продолжить работу в сервисе доставки. Об этом написала член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова в Telegram-канале.

«То есть мы отчетливо видим, что люди на самоограничения идти не хотят. Они хотят ограничить других. Там, где им невыгодно следовать предписаниям, они нарушают запреты, а там, где можно осложнить жизнь другим – нарушать не хотят», — сказано в посте.

Кроме того, по мнению Ахмедовой, курьера нужно выслать из России.

13 мая муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области Денис хазрат Мухутдинов заявил, что отказ курьеров-мусульман доставлять клиентам «харамную» (запрещенную Кораном — прим. ред.) свинину и другие подобные продукты питания обоснован тем, что такое действие может считаться грехом. Он отметил, что тот же запрет действует, например, в отношении алкогольных напитков.

О том, что московские курьеры начали отказываться доставлять свинину и другие «харамные» продукты, стало известно 12 мая. В сети появился скриншот, сделанный клиентом одного из сервисов доставки еды. Там указывается, что курьер отказался доставлять «харамное блюдо», из-за чего ему ищут замену.

Ранее РПЦ сообщила о сотрудничестве с мусульманами в защите семейных ценностей.