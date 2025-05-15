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Названы запахи, которые вызывают эйфорию у кошек

Pravda.Ru: запах отбеливателя вызывает эйфорию у кошек
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Shutterstock/Naviya

Некоторые запахи могут вызывать у кошек «настоящую эйфорию», к ним, например, относятся ароматы кошачьей мяты. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Они уточнили, что в ней содержится масло непеталактон, что заставляет кошек кататься по полу, тереться, лизать растение и мяукать необычным голосом. Кроме того, животные могут проявлять интерес к запаху отбеливателя, который напоминает им феромоны других животных. Прилив энергии у них взывает и валериана, после контакта с которой они ведут себя игриво.

«Многие питомцы обожают запах оливкового дерева. Будь то деревянная ложка или свежая веточка — реакция часто такая же, как на кошачью мяту: трение, перекаты, мурлыканье. <...> Запах вашей одежды или тела — один из самых ценных для кошки. Он ассоциируется с безопасностью, привязанностью и уютом», — добавили в сообщении.

Ветеринар Антон Моднов до этого говорил, что снижение стресса поможет кошкам прожить долгую, комфортную и здоровую жизнь, поскольку это главный фактор долголетия. Он также посоветовал обустроить в доме укрытия, лазалки и приобрести игрушки.

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