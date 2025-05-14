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Стало известно, каких домашних животных заводят россияне

«КП»: 84% россиян выбирают кошек в качестве домашних животных
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Shutterstock/Gennadiy Naumov

У большинства (84%) россиян дома живут или жили кошки, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,8 тыс. человек.

Некоторые из них уточнили, что, помимо котов, они заводили и других питомцев, включая собак, кроликов, хомяков.

«У меня всегда были, да и сейчас есть коты и кошка, рыбки. Также когда-то жили черепаха, крыска декоративная, белая мышка, хомяк», — поделилась участница опроса.

Еще 62% опрошенных ответили, что в качестве домашних животных они предпочитают собак. 36% завели дома рыбок, 32% — попугаев, 31% — хомяков. 18% респондентов рассказали, что держат черепах, по 1% — змей и пауков.

2% участников опроса выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что их питомцы — морская свинка, шиншилла и мадагаскарские тараканы.

Накануне Правительство России запретило держать дома крокодилов, волков, лис и ягуаров и других диких животных. Всего в список запрещенных к содержанию в домашних условиях животных попал 121 вид. Запрещено содержать дома таких пресмыкающихся, как кобры, мамбы, тайпаны и питоновы, ядозуба, комодский варан и некоторые виды черепах.

Ранее Владимир Бурматов объяснил, какое наказание ждет владельцев запрещенных животных.

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