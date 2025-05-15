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Ветеринар объяснил, как помочь кошкам прожить долгую жизнь

Ветеринар Моднов: снижение стресса поможет кошкам прожить долгую жизнь
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Depositphotos

Снижение стресса поможет кошкам прожить долгую, комфортную и здоровую жизнь, поскольку это главный фактор долголетия. Об этом kp.ru рассказал ветеринар Антон Моднов.

«Кошки, хоть и хищники, но они маленькие, так что все равно часто являются животными-жертвами. И они очень подвержены стрессу! Нужно обустроить питомцу такую среду, где ему будет комфортно, удобно», — подчеркнул эксперт.

Он посоветовал обустроить в доме укрытия, лазалки и приобрести игрушки. Кроме того, важно наладить рацион питомца и обеспечивать постоянный доступ к чистой питьевой воде, например, установить поилку-фонтан. По словам эксперта, стоит постоянно следить за весом кошки и добавлять в рацион витамины, если она питается не промышленным кормом.

Международная группа ученых до этого раскрыла секрет долголетия млекопитающих. Оказалось, что виды с крупным мозгом и развитой иммунной системой (например, кошки) живут дольше. Команда проанализировала геномы 46 видов, от мышей до китов. Оказалось, что долгожители (дельфины — 39 лет, киты — 100 лет) обладают расширенными семействами генов, связанных с иммунитетом.

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