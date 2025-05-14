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Стало известно о новом наступлении ВС РФ в Сумской области

«Иди и смотри»: ВС РФ начали наступление на новом направлении в Сумской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения российской армии внезапно начали новое наступление в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Утверждается, что солдаты ВС РФ пересекли границу с Украиной в районе Миропольского, чего не ожидали украинские войска, которые сейчас находятся «в замешательстве». В то же время по их позициям наносятся российские авиаудары.

По данным канала, наступление стало итогом неудачных атак ВСУ в Белгородской области.

До этого сообщалось, что украинская армия готовится к боям за Сумы, возводя оборонительные сооружения в Сумском районе. При этом эксперты считают, что говорить о боях за областной центр сейчас преждевременно, так как на данный момент силы противника сосредоточены в Юнаковке.

По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, штурмовать Сумы российские войска не будут, но населенный пункт может стать частью демилитаризованной зоны.

Ранее силовики сообщили о крупных потерях ВСУ в Сумской области.

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