Военный эксперт рассказал, займут ли ВС РФ Сумы

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал в беседе с «Лентой.ру», что ВС РФ получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях.

По словам Матвийчука, Сумы, скорее всего, будут включены в демилитаризованную зону.

«Президент [РФ Владимир Путин] поставил задачу создать в Сумской и Черниговской областях зону безопасности, откуда у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет возможности обстреливать наши регионы. И Сумы попадают в эту зону, а, значит, город должен быть демилитаризован», — пояснил эксперт.

Он добавил, что переход города в демилитаризованную зону не означает его захват. Российские войска просто обойдут его и включат в буферную зону. В городе нельзя будет размещать армию и вооружение.

До этого ТАСС сообщало, что подразделения Вооруженных сил Украины сосредоточены на удержании крупного логистического центра Юнаковки в Сумской области.

Ранее российский боец рассказал о состоянии ВСУ на Сумском направлении.