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ВСУ готовятся к боям за Сумы, сообщил источник

ТАСС: ВСУ готовятся к боям за Сумы и пытаются удержать Юнаковку
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточены на удержании крупного логистического центра Юнаковки в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Противник продолжает возводить инженерные сооружения как в Сумском районе одноименной области, так и в глубине этого украинского региона. Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр», — говорится в сообщении.

Однако говорить о боях за Сумы сейчас преждевременно, на данный момент силы противника сосредоточены в Юнаковке.

До этого сообщалось, что ВСУ продолжают нести серьезные потери в районах населенных пунктов Беловоды, Локня и Водолага на севере Сумской области, которая граничит с Курской.

Известно также, что глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник призвал жителей украинских городов Белополье и Ворожба немедленно эвакуироваться. Причиной такого решения стали боевые действия в регионе.

Ранее российский боец рассказал о состоянии ВСУ на Сумском направлении.

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