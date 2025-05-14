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Стало известно, в чем обвиняют Гусейна Гасанова

СК: объявленного в международный розыск Гасанова обвиняют в отмывании денег
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Гусейн Гасанов/vk.com

Суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста блогеру Гусейну Гасанову, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет РФ.

«По ходатайству следователей столичного СК Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019—2021 годах Гасанов не заплатил налоги на общую сумму, превышающую 170 млн рублей. При этом часть средств — свыше 20 млн рублей — он легализовал через финансовые операции.

Мужчине заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск. Известно, что с 2024 года Гасанов живет не в России — по некоторым данным, он уехал в Азербайджан.

Блогер уже прокомментировал свой заочный арест, заявив, что «все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году», а его юристы разбираются в ситуации.

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