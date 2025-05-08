Стало известно о многотысячных долгах Даны Борисовой перед ФНС

Телеведущая Дана Борисова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 120 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash.

Долг Борисовой, заявляет Telegram-канал, появился из-за имущества. Mash напоминает, что в 2024 году со звезды взыскали долги за коммунальные услуги. Как сообщает СМИ, в собственности Борисовой находится квартира на Рязанском проспекте в Москве, небольшая дача в Щапово и апартаменты в элитном ЖК «Онли» с видом на Москву-реку.

В октябре 2024 года Борисова признавалась, что лечение в рехабе стоило ей 280 тысяч рублей в месяц. Знаменитости помогли Андрей Малахов и его программа, поскольку она не смогла позволить себетакую сумму.

6 мая стало известно, что ФНС арестовала счета лишенного гражданства РФ блогера SUBO. Налоговая заморозила счета инфлюенсера, который на данный момент находится на Ближнем Востоке, в трех банках. Остальные детали неизвестны.

В феврале 2025 года SUBO лишили гражданства России и запретили въезд в страну на 70 лет из-за пранков.

Ранее Сергей Соседов призвал Киркорова делиться своими гонорарами.