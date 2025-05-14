Выросло число погибших в массовой аварии в Курской области

Хинштейн: число погибших и пострадавших в аварии в Курской области выросло

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что число погибших и пострадавших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до трех.

По словам главы региона, врачи не смогли спасти 37-летнюю женщину, которая попала в больницу после аварии. Число пострадавших увеличилось до 21 человека.

Хинштейн уточнил, что 15 человек находятся в больницах. Остальным помощь оказали на месте — они будут лечиться амбулаторно.

Трагедия произошла в Железногорском районе. По предварительной информации, 46-летняя женщина за рулем Hyundai столкнулась с Toyota, которой управлял 63-летний мужчина, и автобусом ЛиАЗ. В результате аварии водители «легковушек» погибли на месте, 17 человек пострадали.

До этого сообщалось, что пожилая петербурженка на Chery спровоцировала ДТП с байкером. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в бок синего автомобиля. От удара байкер подлетает и приземляется на асфальт, после чего начинает трястись.

Ранее адвокат Мичкова опроверг нетрезвое состояние хоккеиста в ДТП в Дубае.