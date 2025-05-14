В Улан-Удэ женщина бросалась под авто, пока ее не сбили, это попало на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как женщина бросалась под машины, пока ее не сбили

В Улан-Удэ женщина бегала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Около полуночи 8 мая на Бабушкина вышла женщина. Она была в неадекватном состоянии и начала бросаться под колеса автомобилей. Один автомобиль хулиганку зацепил, и она упала на дорогу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина бегает по проезжей части перед движущимися автомобилями. Далее на записи заметно, как одна из машин сбивает нарушительницу. Женщина падает на проезжую часть, а водитель подбегает и пытается ей помочь.

По информации источника, через несколько минут женщина встала с проезжей части и продолжила нарушать ПДД.

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