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В Курской области в массовом ДТП с автобусом пострадали 17 россиян, двое погибли

В Курской области в ДТП с автобусом 17 россиян пострадали, еще двое погибли

В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека, еще 17 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Трагедия произошла в Железногорском районе. По предварительной информации, 46-летняя женщина за рулем Hyundai столкнулась с Toyota, которой управлял 63-летний мужчина, и автобусом ЛиАЗ. В результате аварии водители «легковушек» погибли на месте.

Также есть пострадавшие среди пассажиров автобуса. Двое находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы. Вся необходимая помощь будет обязательно оказана», — заявил Хинштейн.

До этого сообщалось, что пожилая петербурженка на Chery спровоцировала жестокое ДТП с байкером. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в бок синего автомобиля. От удара байкер подлетает и приземляется на асфальт, после чего начинает трястись.

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