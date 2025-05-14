Адвокат Мичкова опроверг нетрезвое состояние хоккеиста в ДТП в Дубае

Адвокат Мичкова: хоккеист не был пьян при ДТП в Дубае

Адвокат нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Матвея Мичкова заявил, что его клиент не нарушал законы ОАЭ и не был пьян при ДТП в Дубае. Об этом юрист Шук Алькатири сообщил ТАСС.

Он добавил, что хоккеист даже не находился за рулем автомобиля.

Напомним, что спортсмен вместе с другом арендовали автомобиль BMW 430 3 мая. Через несколько дней они попали в аварию, за рулем находился друг Мичкова, у которого было право управлять машиной, а хоккеист сидел рядом.

«Вместо того, чтобы найти быстрейшее решение вопроса по аварии, владелец машины (или один из его представителей) встретились с Матвеем и водителем и попросил их паспорта для того, чтобы в рамках процедуры заполнить необходимую форму», — рассказал адвокат.

Впоследствии владелец авто отказался возвращать документы и потребовал $100 тыс. за разбитый автомобиль. Юрист отмечает, что это незаконно.

Матвей Мичков — воспитанник пермского хоккея, на юниорском уровне выступал также за ярославский «Локомотив». Но в 2020 году он перешел в систему петербургского СКА, в командах которого и провел почти всю часть взрослой карьеры в России. На драфте НХЛ 2023 года его в первом раунде под седьмым номером выбрали «Филадельфия Флайерз», трехлетний контракт с этим клубом он подписал 1 июля 2024 года.

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