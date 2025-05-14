Москвичам напомнили о штрафах за срывание сирени

За порчу кустов сирени в столице предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей. Об этом юрист Юрий Капштык рассказал в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня».

Кусты сирени являются собственностью города, поэтому за их порчу может наступить ответственность как по административной статье о хулиганстве, так и по уголовной — о краже, отметил собеседник издания.

«Если сорвать цветы или из корыстных побуждений выкопать кустарник, причинив вреда более чем на 2,5 тысячи рублей, то действие будет квалифицироваться как преступление по статье «Кража»», — напомнил Капштык.

Юрист добавил, что в рамках этой статьи нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, а также ограничение свободы сроком до двух лет.

До этого юрист Алла Георгиева напомнила, что россиянам, которые решат сорвать редкие растения и грибы, может грозить крупный штраф или даже уголовная ответственность. В Красную книгу РФ, например, занесены колокольчики, ландыши, фиалки (надрезанная и селькирка), венерин башмачок, анакаптис (ятярышник) и другие цветы. Кроме того, указала юрист, нельзя срывать грибы из семейства гелатинодисковых, вешенковых, пецицевых, шампиньоновых и другие.

Ранее юрист рассказал, в каких случаях могут принудительно изъять дачный участок.