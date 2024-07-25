Россиянам рассказали, какое наказание грозит за сбор редких растений и грибов

Россиянам, которые решат сорвать редкие растения и грибы, может грозить крупный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что в Красную книгу РФ, например, занесены колокольчики, ландыши, фиалки (надрезанная и селькирка), венерин башмачок, анакаптис (ятярышник) и другие цветы. Кроме того, нельзя срывать грибы из семейства гелатинодисковых, вешенковых, пецицевых, шампиньоновых и другие.

«За сбор редких растений и грибов можно получить штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. <...> За сбор особо ценных грибов и растений, найденных во время рейда, могут быть обязательные, исправительные или принудительные работы со штрафом до 1 млн рублей или лишение свободы до четырех лет и штраф до 1 млн», — предупредила Георгиева.

Юрист также отметила, что Красная книга РФ меняется и дополняется, поэтому важно изучать ее перед походом в лес.

В декабре 2023 года Telegram-канал Kub Mash писал, что в Сочи поймали браконьеров, которые срезали более 5 тыс. веток краснокнижного растения в Сочинском национальном парке. Им грозила уголовная ответственность и штраф в 16 млн рублей.

Ранее биологи обнаружили в Африке новый регион с сотнями уникальных видов растений и животных.