Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какое наказание грозит за сбор редких растений и грибов

Юрист Георгиева: уголовная ответственность может грозить за сбор редких растений

close
100%
Depositphotos

Россиянам, которые решат сорвать редкие растения и грибы, может грозить крупный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что в Красную книгу РФ, например, занесены колокольчики, ландыши, фиалки (надрезанная и селькирка), венерин башмачок, анакаптис (ятярышник) и другие цветы. Кроме того, нельзя срывать грибы из семейства гелатинодисковых, вешенковых, пецицевых, шампиньоновых и другие.

«За сбор редких растений и грибов можно получить штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. <...> За сбор особо ценных грибов и растений, найденных во время рейда, могут быть обязательные, исправительные или принудительные работы со штрафом до 1 млн рублей или лишение свободы до четырех лет и штраф до 1 млн», — предупредила Георгиева.

Юрист также отметила, что Красная книга РФ меняется и дополняется, поэтому важно изучать ее перед походом в лес.

В декабре 2023 года Telegram-канал Kub Mash писал, что в Сочи поймали браконьеров, которые срезали более 5 тыс. веток краснокнижного растения в Сочинском национальном парке. Им грозила уголовная ответственность и штраф в 16 млн рублей.

Ранее биологи обнаружили в Африке новый регион с сотнями уникальных видов растений и животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами