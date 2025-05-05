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Юрист рассказал, в каких случаях могут принудительно изъять дачный участок

Юрист Адамс: дачный участок могут изъять из-за финансовых нарушений
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encierro/Shutterstock/FOTODOM

Собственники дач могут потерять права на недвижимость из-за нарушений, которые часто остаются незамеченными. Об этом заявил юрист Давид Адамс в интервью «Ленте.ру».

Запущенность территории — один из ключевых факторов. Если сорная трава выше метра покрывает более половины участка, а постройки выглядят заброшенными (провалившаяся крыша, отсутствие окон, долгий срок без ремонта), это становится сигналом для проверок.

«Даже капитальный дом не защитит, если он выглядит как руины», — подчеркивает Адамс.

Еще одна проблема — отсутствие регистрации построек. Если дом не оформлен в течение пяти лет, участок могут признать неиспользуемым. Временные сооружения, такие как бытовки или навесы, не заменяют капитальные строения.

Финансовые долги также грозят потерей участка. Систематическая неуплата членских взносов в СНТ, коммунальных платежей или штрафов может привести к судебным искам.

«Задолженность превращается в основание для принудительных мер», — объясняет юрист.

Еще один риск — самозахват земли. Использование чужой территории, даже по ошибке, квалифицируется как административное правонарушение. Санкции варьируются от штрафа до потери прав через суд.

Эксперт советует регулярно ухаживать за участком: контролировать состояние построек, вовремя ремонтировать и косить траву. Важно своевременно регистрировать объекты и оплачивать все счета. Чтобы избежать споров о границах, стоит сверять участок с кадастровой картой.

Ранее юрист рассказал о штрафах за установку теплицы на даче.

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