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Кинокомпания BBG отреагировала на данные о причастности к повреждению связи в Мариуполе

Кинокомпания BBG заявила о непричастности к повреждению связи в Мариуполе
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Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Информация о повреждении магистральной линии связи в Мариуполе 11 мая во время съемок фильма «Малыш» не соответствует действительности. Об этом сообщили в кинокомпании BBG, передает РБК.

«Данные сведения, вероятно, основаны на недостоверных источниках, связанных с «иноагентскими ресурсами», — сказали в компании.

Там добавили, что съемки проходят в Москве с 4 мая.

Создатели призвали не распространять неподтвержденную информацию и заявили, что обратятся в суд в случае распространения фейковых данных.

«Это не соответствует действительности. Возможно, нас перепутали с некой другой группой», — сказал РБК режиссер проекта Андрей Симонов.

14 мая Минцифры Донецкой народной республики сообщило, что в Мариуполе повредили оптоволоконный кабель связи во время съемок художественного фильма «о событиях 2022 года». В Минцифры отметили, что в связи с повреждениями ряд операторов связи ДНР были лишены не только основных, но и резервных каналов передачи данных.

Работы по восстановлению волоконно-оптической линии связи были завершены ночью 12 мая. В настоящее время передача данных осуществляется в штатном режиме, добавили в министерстве.

Ранее Бийск частично остался без холодной воды из-за пожара.

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