Российский город частично остался без холодной воды из-за пожара

Часть Бийска осталась без воды из-за пожара, произошедшего на одной из трансформаторных подстанций города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Бийска Виктор Щигрев.

«На трансформаторной подстанции (РП-23) в заречной части города произошло возгорание, в связи с этим отключили электроэнергию на водозаборе и приостановили подачу холодной воды в город», – написал он.

По словам чиновника, в настоящее время сотрудники Алтайкрайэнерго собирают резервную схему для восстановления подачи электричества на водозабор.

Он не уточнил, сколько домов осталось без холодной воды.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 26 тысяч человек.

Ранее Энгельс остался без воды и света.