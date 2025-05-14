Новый терминал в аэропорту Минеральных Вод принял первых пассажиров

В аэропорту Минеральных Вод открылся новый терминал для внутренних рейсов, который уже принял первых пассажиров. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Первым рейсом, который был принят в новом здании аэропорта, стал самолет «Аэрофлота» из Москвы. Строительство объекта прошло при поддержке госкорпорации «ВЭБ.РФ» и «Сбера» в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», которую курирует Минэкономразвития.

Новый терминал площадью 28 тысяч квадратных метров оснащен передовыми системами для обслуживания пассажиров и обработки багажа. Общий объем инвестиций в проект составил 15,3 миллиарда рублей. Из них 12,24 миллиарда — это кредит от финансовых партнеров на 12 лет. ВЭБ.РФ выделил на строительство 3,67 миллиарда рублей.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что новый терминал станет важным шагом для развития туризма на Северном Кавказе и укрепит инвестиционную привлекательность региона.

В конце марта новый терминал международного аэропорта в Петропавловске-Камчатском (Елизово) принял первый авиарейс. Пропускная способность воздушной гавани увеличилась с 360 до 687 пассажиров в час, после запуска международного сектора она составит 1145 пассажиров в час. Зона регистрации оборудована 30 стойками регистрации.

27 марта сообщалось, что реконструируемый Сбером аэропорт в Горно-Алтайске получил статус международного. Стоимость проекта составит 10,2 млрд рублей. Обновленный аэропорт планируют открыть в течение трех лет. В рамках реконструкции аэродрома специалисты уже завершили проектирование. В новом аэропорту продлят взлетно-посадочную полосу, расширят перрон, увеличат места стоянок для воздушных судов, построят новую магистральную рулевую дорожку и новое здание аварийно-спасательной службы.

Ранее губернатор Петербурга заявил, что за пять лет в городе построят 10 станций метро.