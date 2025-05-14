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Губернатор Петербурга заявил, что за пять лет в городе построят 10 станций метро

Десять станций метро планируют построить в Петербурге к 2030 году
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Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге к 2030 году планируют построить десять новых станций метрополитена. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, выступая с отчетом о деятельности правительства за прошлый год, сообщает Telegram-канал органа власти.

Глава Петербурга отметил, что в это же время отремонтируют 14 станций, ресурс которых исчерпан.

«‎До конца 2025 года планируем завершить строительно-монтажные работы на станции «Путиловская » и «Юго-Западная», включая пересадочный узел. Красносельско-Калининская линия станет шестой подземной артерией города. Работы будут вестись на участках станций «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная»»‎, — сказал Беглов.

В сторону центра, отметил губернатор, уже запустили два механизированных комплекса.

Беглов также рассказал, что на данный момент власти уже наметили план по Кировско-Выборгской линии, утвердили проект планировки участка от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта маршала Жукова». Кроме того, прорабатывается новый участок — через аэропорт «Пулково» и «Экспофорум».

Существующие участки метро тоже модернизируют, уточнил Беглов.

Ранее метро Лондона полдня работало со сбоями.

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