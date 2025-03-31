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Новый терминал аэропорта в Петропавловске-Камчатском принял первый рейс

В Петропавловске-Камчатском новый терминал аэропорта принял первый авиарейс
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Новый терминал международного аэропорта в Петропавловске-Камчатском (Елизово) принял первый авиарейс. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Первые пассажиры прибыли в новое здание аэровокзала из Москвы.

Новый пассажирский терминал включает в себя комфортабельные залы прибытия и вылета, а также предлагает гостям разнообразные услуги. Терминал оборудован пятью телескопическими трапами, которые позволяют заходить и выходить из самолета, минуя улицу, отметили в правительстве региона.

Пропускная способность увеличилась с 360 до 687 пассажиров в час, после запуска международного сектора она составит 1145 пассажиров в час. Зона регистрации оборудована 30 стойками регистрации.

27 марта сообщалось, что реконструируемый Сбером аэропорт в Горно-Алтайске получил статус международного. Стоимость проекта составит 10,2 млрд рублей. Обновленный аэропорт планируют открыть в течение трех лет. В рамках реконструкции аэродрома специалисты уже завершили проектирование. В новом аэропорту продлят взлетно-посадочную полосу, расширят перрон, увеличат места стоянок для воздушных судов, построят новую магистральную рулевую дорожку и новое здание аварийно-спасательной службы.

Также на территории аэропорта появится новое здание с пропускной способностью 800 пассажиров в час на внутренних рейсах и 200 пассажиров на международных.

Ранее аэропорт Нового Уренгоя открылся после ЧП с самолетом.

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