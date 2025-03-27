Реконструируемый Сбером аэропорт Горно-Алтайска откроют в течение 3 лет

Реконструируемый Сбером аэропорт в Горно-Алтайске получил статус международного. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Сбера.

Стоимость проекта составит 10,2 млрд рублей.

Обновленный аэропорт планируют открыть в течение трех лет.

В рамках реконструкции аэродрома специалисты уже завершили проектирование.

В новом аэропорту продлят взлетно-посадочную полосу, расширят перрон, увеличат места стоянок для воздушных судов, построят новую магистральную рулевую дорожку и новое здание аварийно-спасательной службы.

Также на территории аэропорта появится новое здание с пропускной способностью 800 пассажиров в час на внутренних рейсах и 200 пассажиров на международных.