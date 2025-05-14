Госдума приняла проект о регулировании платного обучения в вузах

ГД приняла в первом чтении проект о регулировании платного обучения в вузах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании приема в вузы на платное обучение. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации», установив за правительством полномочия по установлению объемов приема в вузы на платной основе.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в среду, 14 мая, на пленарном заседании заявил, что закон о регулировании объемов платного приема на обучение в вузы должен вступить в силу уже с 1 сентября текущего года. По его словам, переходный период необходимо определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы профильное министерство «уже в этом году все эти вопросы рассмотрело».

28 апреля стало известно, что кабмин поддержал законопроект при условии его доработки с учетом предложенных замечаний.

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