Володин предложил скорее урегулировать объем платного приема в вузы

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что закон о регулировании объемов платного приема на обучение в вузы должен вступить в силу уже с 1 сентября текущего года. Его слова приводит ТАСС.

«Нам надо принять закон как можно быстрее», — сказал Володин.

По его словам, переходный период необходимо определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы профильное министерство «уже в этом году все эти вопросы рассмотрело».

Государственная дума на этой неделе рассмотрит в I чтении законопроект о введении государственного регулирования приема в вузы на платное обучение. Изменения касаются закона «Об образовании в Российской Федерации». С его помощью власти намерены регулировать платный прием на обучение по образовательным программам высшего образования в объеме, который определит правительство РФ с «учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей»

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