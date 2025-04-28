В правительстве России оценили проект о госрегулировании платного набора в вузы

Кабмин РФ поддержал проект о госрегулировании набора на платное обучение в вузы

Правительство России поддержало проект введения государственного регулирования приема в вузы на платное обучение. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что кабмин поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом предложенных замечаний.

До этого председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей заявил, что Государственная дума России в рамках весенней сессии может принять закон, который предоставит правительству право контролировать количество платных мест в российских вузах.

Законопроект также предусматривает утверждение порядка и сроков определения объема приема в учебные заведения страны.

Документ внесла на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в РФ». В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае.