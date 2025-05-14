Стало известно, как майская непогода повлияла на урожай в России

Лут: майская непогода повлияла на урожай в России не сильнее прошлого года

Плохие погодные условия, которые наблюдались в мае, не оказали сильного влияния на урожай в России, в настоящее время все пострадавшие посевы пересеяны. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

«Она (погода — «Газета.Ru») повлияла. Не в таком объеме, как в прошлом году, — в этом году пока у нас пострадали чуть больше 100 тысяч га, в прошлом году было больше 1 млн. Фактически 10% от прошлого года», — сообщила министр.

Лут добавила, что черноземные регионы тоже пострадали от непогоды, однако в настоящее время все удалось пересеять, площадей свободных не осталось.

В конце апреля на юг России обрушились заморозки, в большей степени пострадали растения в Крыму — заморозки повредили цветы абрикоса и черешни, что значительно сократит урожайность. Кроме того, засуха и заморозки в апреле привели к уничтожению части урожая зерновых.

По данным регионального отделения Союза садоводов России республики, в отдельных районах Крыма уже пропало до 100% урожая абрикосов. Некоторые аграрии успели принять меры по спасению деревьев (утепление, задымление, опрыскивание), но кто-то не успел спасти ничего.

Ранее стало известно, что в Воронежской области из-за заморозков пострадали до 44% садовых хозяйств.