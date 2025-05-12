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В РФ рассказали о влиянии заморозков на посевы сахарной свеклы

Союзроссахар: заморозки ударили по посевам сахарной свеклы на 120 тыс. гектаров
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Заморозки, которые наблюдались в ряде российских регионов в конце апреля — начале мая, «ударили» по посевам сахарной свеклы на площади более 120 тыс. гектаров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Союз сахаропроизводителей России» (Союзроссахар).

В материале отмечается, что заморозки наблюдались в субъектах трех федеральных округов — Центрального, Южного и Приволжского. При этом больше всего пострадали посевы сахарной свеклы в Липецкой и Белгородской областях.

«Это может негативно отразиться на развитии растений и урожае», — говорится в заявлении союза.

В нем подчеркивается, что заморозки и формирование кратковременного снежного покрова негативно повлияли на сами темпы посевных работ. При этом, по предварительным оценкам, специалистам придется заново сеять семена сахарной свеклы на площади более 75 тыс. гектаров.

Как рассказали в Союзроссахаре, к 5 мая сев сахарной свеклы в РФ был проведен на площади более 1 млн гектаров. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах посевные работы уже завершились. Исключение составляет только Карачаево-Черкесская Республика.

В Центральном федеральном округе и Поволжье засеяли территорию площадью 594,9 тыс. и 130,3 тыс. гектаров соответственно. В Сибирском федеральном округе — 0,22 тыс. гектаров, но соответствующие работы здесь только начались.

Ранее в Воронежской области из-за заморозков пострадали до 44% садовых хозяйств.

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