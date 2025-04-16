«Не будет абрикосов и черешни»: садоводы бьют тревогу из-за заморозков на юге

На юг России обрушились внезапные весенние заморозки. В Крыму от них в большей степени пострадали цветы абрикоса и черешни, что значительно сократит урожайность. Рассчитывать приходится на поздние сорта плодовых, отметила в беседе с 360.ru председатель регионального отделения Союза садоводов России республики Татьяна Олейник.

От холодов также пострадали персики, сливы, черная смородина.

«К сожалению, серьезная угроза есть, и в Республике Крым урожай пострадал больше всего среди плодовых деревьев. Самая пострадавшая культура — абрикос», — констатировала специалист, добавив, что всего уничтожено 40-45% абрикосовых деревьев.

При этом Олейник призвала россиян не расстраиваться раньше времени, отметив, что урожай дадут поздние сорта плодовых, которые еще зацвести не успели.

По мнению агронома Михаила Воробьева, заморозки – это неизбежное явление, к которому невозможно подготовиться даже усилиями специалистов. В пример он привел заморозки во Франции, которые в 2017 году уничтожили виноградники.

«Не помогло ничего. Они опрыскивали водой, поджигали бочки с соляркой и делали задымление, но, к сожалению, природа оказалась сильнее», — отметил эксперт.

В этом году, помимо России, заморозки ударили и по Турции, где потеряли порядка трети урожая. Никак не влияют холода лишь на жимолость и черемуху, заключил агроном.

Напомним, Олейник подчеркивала, что в отдельных районах Крыма уже пропало до 100% урожая абрикосов. Некоторые аграрии успели принять меры по спасению деревьев (утепление, задымление, опрыскивание), но кто-то не успел спасти ничего.

Ранее турэксперт раскрыл, как внезапные заморозки в Турции повлияют на россиян.