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В Крыму заморозки уничтожили часть урожая зерновых

Засуха и заморозки в апреле привели к уничтожению части урожая зерновых в Крыму
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MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

Засуха и заморозки в апреле привели к уничтожению части урожая зерновых в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмилу Радченко.

«Недобор осадков приведет, прежде всего, к снижению урожайности зерновых. Сейчас практически все сорта выколосились, и все будет зависит от того, будут ли дожди. Если пройдут осадки и налив пройдет нормально, то снижение урожайности будет, но незначительное», — объяснила Радченко.

Она пояснила, что в том случае, если осадков не будет до уборки урожая, то это вызовет его значительное сокращение. Ученая напомнила, что прошедший 2024 год был маловодным, бедным на дожди. Радченко добавила, что угнетение растений в разной степени отмечается на всех опытных полях института в Красногвардейском районе Крыма.

До этого «Союз сахаропроизводителей России» сообщил о том, что заморозки, которые наблюдались в ряде российских регионов в конце апреля — начале мая, ударили по посевам сахарной свеклы на площади более 120 тыс. гектаров.

Ранее стало известно, что в Воронежской области из-за заморозков пострадали до 44% садовых хозяйств.

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